معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين يرتفع لـ45.5% بالربع الثالث

الرياض – مباشر: ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) بنهاية الربع الثالث من عام 2019.

وزاد معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، إلى 45.5 بالمائة في الربع الثالث لعام 2019، ارتفاعا من 45 بالمائة في الربع السابق من العام الحالي.

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين المواطنين الذكور من 66 بالمائة إلى 67 بالمائة، فيما استقر للإناث عند 23.2 بالمائة.

وعلى مستوى الوافدين، زاد معدل مشاركتهم الاقتصادية إلى 75.6 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 75.2 بالمائة في الربع الثاني من 2019.

وسجل معدل المشاركة لإجمالي السكان في المملكة نموا من 57.9 بالمائة في نهاية الربع الثاني من 2019 إلى 58.4 بالمائة في الربع الثالث.

يذكر أن مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية عبارة عن مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمل 15 عاما فأكثر في القوة العاملة كمشتغلين أو متعطلين، وهو عبارة عن نسبة قوة العمل إلى السكان 15 عاما بأكثر.

وارتفع إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) إلى 3.1 مليون مشتغلا في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بـ3.09 مليون مشتغلا بالربع الثاني من العام، وفقا لبيانات السجلات الإدارية.

وبلغ إجمالي المشتغلين بالسعودية 12.93 مليونا بنهاية الربع الثالث من 2019، ارتفاعا من 12.86 مليونا في الربع السابق.

وزاد عدد الوافدين من 9.77 مليونا في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 9.83 مليونا في نهاية الربع الثالث من 2019.

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