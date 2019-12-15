تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن رفع دعوى قضائية على بائع ارض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال الى الشركة نتيجة إلغاء الصك.

بند توضيح مقدمة تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات أنها سبق لها الإعلان في موقع تداول بتاريخ 30/08/1440هـ الموافق 05/05/2019م عن حدث جوهري بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض ــ حي الخير ــ الذي تضمن اخطار البائع للشركة بأن صك الأرض المذكورة والمشتراة منه قد تم الغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض، كما سبق لها الإعلان في موقع تداول بتاريخ 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019م عن الأثر المالي الناتج من الغاء صك الأرض المذكورة المتضمن نتيجة لذلك تسجيل الشركة مبلغ مستحق من البائع وقدره 202 مليون ريال وهو يمثل المبلغ المدفوع للبائع من قيمة الأرض المذكورة. الطرف الثاني في القضية بائع أرض شمال الرياض ــ حي الخير (المدعى عليه). تحديد من قام برفع الدعوى شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات من خلال المحامي المكلف من الشركة بمتابعة القضية نوع الدعوى القضائية المطالبة بإلزام بائع الأرض (المدعى عليه) بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من قيمة الأرض الى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بأية تعويضات عما لحقها أو قد يلحق بها من اضرار أو مطالبات مالية بسبب إلغاء صك الأرض المذكورة. مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص المحكمة العامة بالرياض تاريخ الدعوى القضائية 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 نبذة عن القضية وأسباب رفعها وفق ما تم بيانه في اعلان الشركة المنشور في تداول بتاريخ 30/08/1440هـ الموافق 05/05/2019م المتضمن اخطار البائع (المدعى عليه) للشركة بخطابه المؤرخ في 22/04/2019م يفيد فيه أن صك الأرض المذكورة تم الغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض لأمر خارج عن ارادته وإرادة الشركة وان القرار اصبح نهائياً ويتعين الالتزام به وتنفيذه، وعرض بعض الحلول والمقترحات على الشركة، وعليه قامت الشركة بمخاطبة البائع بطلب إعادة المبلغ الذي استلمه من قيمة الأرض وذلك نتيجة الغاء الصك الا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وعليه وحفاظاً لحقوق الشركة وبعد الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة فقد قررت الشركة رفع دعوى قضائية على البائع ومطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من ثمن الأرض واحتفاظ الشركة بحقها بالمطالبة بأية تعويضات عن أي اضرار أو مطالبات مالية من جراء إلغاء صك الأرض المذكورة. الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى تتوقع الشركة استعادة مبلغ المطالبة وقدره 202 مليون ريال الذي تسلمه البائع من ثمن الأرض وذلك نتيجة إلغاء الصك أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي لا يمكن في الوقت الحالي تحديد ذلك. الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية قامت الشركة وفق المستندات المتوفرة لديها بخصوص موضوع الأرض المذكورة بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة البائع بإعادة المبلغ المدفوع من ثمن الأرض، ولا تتوقع الشركة تحملها أية مسؤولية نتيجة إقامتها هذه الدعوى. معلومات اضافية تبين الشركة أنه لا يوجد أطراف ذوي علاقة بعملية شراء الأرض المذكورة. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.

مباشر (اقتصاد)