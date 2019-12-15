تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن رفع دعوى قضائية على وسيط السعي لعملية شراء ارض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 5239.441 ريال الى الشركة نتيجة إلغاء صك الارض.

بند توضيح مقدمة تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات أنها سبق لها الإعلان في موقع تداول بتاريخ 30/08/1440هـ الموافق 05/05/2019م عن حدث جوهري بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض ــ حي الخير ــ الذي تضمن اخطار البائع للشركة بأن صك الأرض المذكورة والمشتراة منه قد تم الغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض، كما سبق لها الإعلان في موقع تداول بتاريخ 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019م عن الأثر المالي الناتج من الغاء صك الأرض المذكورة المتضمن نتيجة لذلك تسجيل الشركة مبلغ مستحق من وسيط السعي وقدره 5.239.441 ريال وهو يمثل المبلغ المدفوع لوسيط السعي لعملية شراء الأرض المذكورة. الطرف الثاني في القضية وسيط السعي لعملية شراء ارض شمال الرياض ــ حي الخير (المدعى عليه). تحديد من قام برفع الدعوى شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات من خلال المحامي المكلف من الشركة بمتابعة القضية نوع الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وسيط السعي (المدعى عليه) بإعادة المبلغ المدفوع له كسعي لعملية شراء الأرض المذكورة الى الشركة وقدره 5.239.441 ريال وذلك نتيجة إلغاء الصك. مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص المحكمة العامة بالرياض تاريخ الدعوى القضائية 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 نبذة عن القضية وأسباب رفعها وفق ما تم بيانه في اعلان الشركة المنشور في تداول بتاريخ 30/08/1440هـ الموافق 05/05/2019م المتضمن اخطار بائع الأرض المذكورة للشركة بخطابه المؤرخ في 22/04/2019م يفيد فيه أن صك الأرض المذكورة تم الغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض لأمر خارج عن ارادته وإرادة الشركة وان القرار اصبح نهائياً ويتعين الالتزام به وتنفيذه، وحيث أن الشركة قد دفعت مبلغ وقدره 5.239.441 ريال الى وسيط السعي فقد قامت الشركة بمخاطبته بطلب إعادة المبلغ الذي استلمه نتيجة الغاء الصك الا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وعليه وحفاظاً لحقوق الشركة وبعد الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة فقد قررت الشركة رفع دعوى قضائية على وسيط السعي ومطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له المبين أعلاه. الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى تتوقع الشركة استعادة مبلغ المطالبة وقدره 5.239.441 ريال الذي تسلمه الوسيط كعمولة سعي لعملية شراء الأرض وذلك نتيجة إلغاء الصك. أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي لا يمكن في الوقت الحالي تحديد ذلك. الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية قامت الشركة وفق المستندات المتوفرة لديها بخصوص موضوع الأرض المذكورة بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة وسيط السعي بإعادة المبلغ المدفوع له، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها هذه الدعوى. معلومات اضافية تبين الشركة أنه لا يوجد أطراف ذوي علاقة بعملية شراء الارض المذكورة. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.

مباشر (اقتصاد)