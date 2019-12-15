إعلان الشركة التعاونية للتأمين عن ترسية عقد مع شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها.

بند توضيح مقدمة تعلن شركة التعاونية للتأمين أنها استلمت يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 م تعميد من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها لتقديم خدمات التأمينات الصحي حيث سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 14 مايو 2019 م على الأعمال والعقود السابقة والترخيص بها لعام قادم. تاريخ الترسية 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 قيمة العقد تبلغ قيمة الأقساط المتوقعة والناتجة عن هذه العقود 115 مليون ريال سعودي. التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1441-05-06 الموافق 2020-01-01 تفاصيل العقد تقديم خدمات التأمين الصحي وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لكل وثيقة ولمدة عام من تاريخ سريانها. أطراف ذات علاقة عضو مجلس إدارة شركة التعاونية الأستاذ/عبدالعزيز النويصر له مصلحة غير مباشرة في هذه العقود بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تحكم الاستثمارية. معلومات اضافية تؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية، ويتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على ايرادات الشركة للعام 2020م .

مباشر (اقتصاد)