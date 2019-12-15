اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن إعادة جدولة تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقدمة من البنك السعودي البريطاني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض

بند توضيح مقدمة يسر شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نجاح توقيع اتفاقية إعادة هيكلة تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض (البنوك المقرضة) لإعادة هيكلة التمويل والذي سيكون له الأثر الإيجابي بتعزيز أداء الشركة خلال فترة الأربع سنوات القادمة. الجدير بالذكر أن اتفاقية التمويل لإعادة الجدولة تتضمن فترة سماح لمدة سنتين وهامش ربح تفضيلي. ويعتبر هذا النجاح بتوقيع الاتفاقية استمرار وتأكيد لتطور أداء الشركة الإيجابي لهذا العام 2019م مقارنة بالعام المنصرم 2018م. تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 الجهة الممولة البنك السعودي البريطاني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض أسباب إعادة جدولة التمويل لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته تبلغ قيمة اتفاقية التمويل 308 مليون ريال سعودي ويبلغ الجزء المعاد جدولته 94.1 مليون ريال سعودي مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها مدة اتفاقية التمويل السابقة 7 سنوات

مدة اتفاقية التمويل بعد إعادة الجدولة 4 سنوات تنتهي بتاريخ 15-12-2023

الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لامر ورهن بعض الحسابات والأصول، بالإضافة إلى إحالة عائدات التأمين وعائدات أخرى أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة