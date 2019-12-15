معدل البطالة بين السعوديين يواصل تراجعه بنهاية الربع الثالث لـ2019

الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، عن نشرة سوق العمل بالمملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2019.

وتراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) إلى 12 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 12.3 بالمائة في الربع السابق من العام ذاته.

وعلى مستوى إجمالي السكان بالمملكة، الوافدين والمواطنين، انخفض معدل البطالة من 5.6 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 5.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام.

وتصدر هيئة الإحصاء نشرة سوق العمل؛ وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه بشكل ربع سنوي، بحسب بيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).

وزاد معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ إلى 45.5 بالمائة في الربع الثالث لعام 2019، ارتفاعا من 45 بالمائة في الربع السابق.

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين المواطنين الذكور من 66 بالمائة إلى 67 بالمائة، فيما استقر للإناث عند 23.2 بالمائة.

ولفتت نتائج النشرة، أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) سجل ارتفاعا إلى 3.1 مليون مشتغلا في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بـ3.09 مليون مشتغلا بالربع الثاني من العام، وفقا لبيانات السجلات الإدارية.

وبلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَات الإدارية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 1.03 مليون مواطنا، مقابل مليون مواطنا كانوا يبحثوا عن عمل في الربع الثاني من العام.

وتعرف الهيئة العامة للإحصاء الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون (ذكورا كانوا أو إناثا) المسجَلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات).

وأشارت الهيئة، إلى أن الباحثين عن عمل في السجلّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كل باحثٍ عن عمل يعد متعطلا.

وخلال الربع الثاني من 2019، أظهرت نتائج نشرة سوق العمل تراجع إجمالي معدل البطالة بين السكان بالمملكة لـ5.6 بالمائة، مقارنة بـ 5.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

وبالنسبة لمعدل البطالة بني السعوديين في الربع الثاني من 2019، انخفض إلى 12.3 بالمائة، مقارنة بـ12.5 بالمائة بالربع الأول من العام الجاري.

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