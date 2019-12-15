سهم أرامكو يرتفع 1.5% مستحوذاً على نصف سيولة السوق السعودي

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: واصل عملاق النفط السعودي سهم شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية - استحواذه على النصيب الأكبر من تداولات سوق الأسهم السعودية خلال ثالث أيامه، بعد الإدراج في "تداول" اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبحلول الساعة 1:45 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 1.5 بالمائة إلى مستوى 37.35 ريال ليربح نحو 0.55 ريال.

واستحوذ السهم على نحو 55 بالمائة من إجمالي سيولة السوق بنحو 2.5 مليار ريال من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 4.5 مليار ريال.

وبلغت كميات التداول على السهم نحو 67.045 مليون سهم، من خلال تنفيذ 52.739 ألف صفقة.

وفي تلك الأثناء سجل سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً بنسبة 0.57 بالمائة إلى مستوى 8051.58 نقطة ليربح نحو 45.57 نقطة، من خلال تداولات بلغت 156.92 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال موزعة على 143.29 ألف صفقة.

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو بقيمة إجمالية 7.49 مليون ريال، من خلال تداول أسهم بواقع 203.68 سهم.

وقال المستشار المالي، أحمد الشهري لـ" مباشر"، إن ارتفاع القيمة السوقية للسوق السعودي في الجلسات السابقة بدعم من تداولات أرامكو أعطت تحفيزاً جيداً لكثير من المضاربين في ضخ المزيد من الأموال، وتوقع أن يجذب السوق السعودي مزيداً من الاستثمارات الخليجية.

وأضاف أن تذبذب سعر سهم شركة أرامكو عند التداول يعتبر أمراً طبيعياً وليس له دلالة ذات أهمية من الناحية الاقتصادية، بقدر أن التذبذب في الاتجاهين لا يعكس إلا قرارات المتداولين قصيرة الأجل.

كما رجح الشهري أن يستمر ارتفاع سعر سهم أرامكو بالنسبة الإيجابية القصوى 10 بالمائة حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح الشهري أن المنافع الاقتصادية من تداول شركة أرامكو وانفتاحها بالأسواق الداخلية يرفع من قيمة وترتيب سوق الأسهم السعودية "تداول"، كما يجعل منها مقصداً استثمارياً محتملاً من الصناديق الاستثمارية الدولية ولا سيما أن معظم المؤشرات العالمية ستضع "أرامكو" على تلك المؤشرات.

استقبل السوق السعودي الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

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