عُمان تعتزم تقديم تسهيلات وحوافز لاستقطاب الاستثمارات السعودية

الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عُمان، يحي الجابري، إن بلاده ستقدم حزمة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب الاستثمارات السعودية.

وأضاف الجابري، خلال ملتقى الاستثمار السعودي العُماني المنعقد في مجلس الغرف السعودية اليوم الأحد، أن عُمان تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، وعقد شراكات استثمارية (سعودية عمانية)، وفتح المجال أمام الشركات من القطاع الخاص للوقوف على الفرص الواعدة، وفقاً لما نشره مجلس الغرف السعودية عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى الاستثمار السعودي العماني، برئاسة رئيس المجلس سامي العبيدي، وحضور رئيس هيئة الاستثمار إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات بعمان يحي الجابري، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال.

ومن جهته، قال رئيس هيئة الاستثمار السعودية، إبراهيم العمر، إن سلطنة عُمان تستحوذ على أكثر من 10 بالمائة من الصادرات السعودية الى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف العمر، أن عُمان تعتبر وجهة مثالية لجذب الاستثمارات السعودية، وعقد الشراكات في مختلف المجالات.

وشهد الملتقى تقديم عرضين مرئيين الأول عن رؤية 2030 وجهود تحسين بيئة الأعمال في المملكة والفرص المتاحة والثاني عن بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.

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