رئيس الغرف السعودية: نتطلع لانطلاقة جديدة مع عُمان لتحفيز الاستثمار

الرياض – مباشر: شهد مجلس الغرف السعودية، اليوم الأحد، انطلاق أعمال ملتقى الاستثمار السعودي العماني، برئاسة رئيس المجلس سامي العبيدي، وحضور رئيس هيئة الاستثمار ابراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات بعمان يحي الجابري، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن دولة عُمان تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة؛ بإجمالي 10.6 مليار ريال في عام 2018.

وأضاف العبيدي، أن السعودية تتطلع بأن يكون ملتقى الأعمال السعودي العماني انطلاقة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين لتحفيز الفرص الاستثمارية.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، إن الوفد العماني يعتبر أكبر وفد تجاري عماني يزور المملكة.

وأضاف قيس اليوسف، أن غرفة تجارة وصناعة عمان تقترح بأن يعقد الملتقى سنويا بالتناوب بين البلدين.

وأكد اليوسف، أن السعودية وعمان تزخران بالفرص والميزات النسبية، وتتشاركان في التوجهات الاقتصادية الهادفة الى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات بين البلدين.

ووفقا لإحصائية أعدها" مباشر"، بلغ إجمالي صادرات السعودية إلى عُمان 2.74 مليار ريال سعودي في أول 9 أشهر من 2019، مقابل واردات بقيمة 5.89 مليار ريال، بإجمالي تبادل تجاري خلال تلك الفترة بلغ 8.63 مليار ريال.

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