مصرف الإنماء بأعلى مستوياته بـ4 أشهر..بعد توصية بزيادة رأس المال

الرياض - مباشر: سجل سهم مصرف الإنماء خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً استطاع خلالها أن يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً، ملامساً أعلى مستوى سعري له في أكثر من 4 أشهر.

وبحلول الساعة 12 بتوقيت الرياض، ارتفع أداء السهم بنسبة 5.03 بالمائة إلى مستوى 25.25 ريال؛ وهو أعلى مستوى له من أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي سجل حينها السهم نحو 25.7 ريال.

وتأتي ارتفاعات السهم اليوم في أعقاب الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف عن طريق أسهم منحة بنحو 33.3 بالمائة إلى 20 مليار ريال.

كشف مصرف الإنماء في بيان نشر على "تداول" يوم الاثنين الماضي، أنه تمت التوصية بزيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة من خلال منح سهم واحد لكل 3 أسهم.

وشهد السهم تداولات نشطة ليحتل المركز الثاني بين الأنشط تداولاً بعد سهم أرامكو الذي اقتنص أكبر قدر من السيولة اليوم في ثالث أيام إدراجه بنحو 1.56 مليار ريال، بينما شهد سهم مصرف الإنماء تداولات قيمتها 449 مليون ريال.

وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 2.87 مليار ريال، من خلال 98.63 مليون سهم ليصعد المؤشر العام بنحو 0.57 بالمائة إلى مستوى 8051.63 نقطة بمكاسب قدرها 46.11 نقطة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.89 بالمائة، إلى مستوى 7817.41 نقطة رابحاً 73.03 نقطة.

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