تحليل.. 10 مليارات دولار أرباح البنوك الخليجية المدرجة بالربع الثالث

من: محمد فاروق - السيد جمال

مباشر: حقق 61 بنكاً مدرجاً ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بأرباح الربع الثالث من العام الجاري بنحو 14.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب إحصائية لـ"مباشر" بلغت أرباح البنوك الخليجية خلال الفترة 10.012 مليار دولار مقارنة بربح قدره 8.754 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

كما شهدت أرباح البنوك الخليجية ارتفاعاً بنحو 10.5 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 لتصل إلى 28.552 مليار دولار مقارنة مع 25.839 مليار دولار للفترة المماثلة من العام السابق.

القطاع المصرفي بالإمارات يتصدر الأرباح الخليجية

احتل القطاع المصرفي ببورصتي الإمارات، دبي وأبوظبي، صدارة الأرباح الخليجية على مستوى الربع الثالث من 2019 وكذلك التسعة أشهر بالكامل.

وحقق القطاع المصرفي في الإمارات أرباحاً فصلية للربع الثالث من 2019 بنحو 3.547 مليار دولار بارتفاع 26.7 بالمائة على أساس سنوي.

كما حقق القطاع المصرفي أرباحاً بقيمة 10.078 مليار دولار للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 20.1 بالمائة على أساس سنوي.

وجاء القطاع المصرفي السعودي في المرتبة الثانية على المستويين الفصلي والتسعة أشهر، يليه القطري ثم الكويتي، وخامساً العُماني وأخيراً البحريني.

البنوك السعودية في صدارة الأرباح.. وتنوع في الخسائر

على مستوى الأداء المُستقل للمصارف الخليجية الـ 61 المُدرجة ببورصات دول مجلس التعاون، كانت صدارة الأرباح من نصيب البنوك السعودية.

وتصدر "مصرف الراجحي" قائمة الأرباح للربع الثالث من 2019 مُحققاً مكاسب بلغت 754.4 مليون دولار، يليه "الأهلي التجاري" - السعودي أيضاً - بأرباح بلغت 680.186 مليون دولار.

وبالنسبة للتسعة أشهر الأولى من العام، تصدر "الأهلي التجاري" - السعودي - قائمة أكبر الأرباح بقيمة 2.137 مليار دولار، يليه "مصرف الراجحي" بأرباح بلغت 2.135 مليار دولار.

في المقابل، كان البنك "العربي المتحد" الأكثر خسارة في الربع الثالث من العام الجاري بنحو 26.88 مليون دولار، يليه "الأهلي الكويتي" بحوالي 22.92 مليون دولار.

وسجل بنك "قطر الأول" أكبر الخسائر بين بنوك الخليج على مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 82.31 مليون دولار، يليه "بنك الاستثمار" - الإماراتي" بخسائر بلغت 62.2 مليون دولار.

2.3 تريليون دولار إجمالي أصول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي

قالت شركة كامكو للاستثمار إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها الإجمالية خلال الربع الثالث من العام 2019.

وأوضحت في تقرير تلقى "مباشر" نسخته أن إجمالي أصول البنوك المُدرجة ببورصات الخليج السبع، ارتفعت بالربع الثالث بنحو 3.1 بالمائة وصولاً إلى 2.3 تريليون دولار، مقابل 2.23 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2019.

وذكر التقرير أن الفضل في تحقيق ذلك النمو مجدداً يعود إلى البنوك التقليدية التي سجلت أصولها نمواً إجمالياً بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالربع السابق، بينما تزايد حجم ميزانية البنوك الإسلامية بواقع 1.4 بالمائة.

وبحسب التقرير، واصلت الإمارات صدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث حجم الميزانية العمومية للبنوك المدرجة بعد أن سجلت أكبر معدل نمو على أساس فصلي على صعيد إجمالي الأصول بنسبة 6.3 بالمائة لتصل إلى 755 مليار دولار.

مُحلل: الودائع داعم رئيسي لنتائج البنوك الخليجية.. والقطاع يستفيد من الاندماجات

قال المدير العام لشركة الشركاء المتحدون للاستثمار إن الودائع كانت الداعم الرئيسي لزيادة نتائج البنوك المُدرجة في أسواق الخليج، حيث زادت ودائع المُقيمين في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى زيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والمستثمرين.

وتوقع إياد أبو حويج لـ"مباشر"، أن يستمر القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من عملية الدمج التي تحدث في هذا القطاع، من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والتوحيد بين الإدارات داخل المؤسسات المعنية.

وأوضح أبو حويج أن هذا الاندماج سيؤدي لدفع البنوك إلى منح المستثمرين عائدات أكثر قابلية للتنبؤ في المستقبل والسماح للبنوك بأن تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وبالنسبة للنتائج السنوية المتوقعة للقطاع والتي تكون مُقترنة بتوزيعات الأرباح، توقع أبو حويج أن تظل النتائج المصرفية إيجابية وأن تنمو وسط زيادة الطلب على الائتمان من قبل الشركات والمستثمرين على المستوى الإقليمي، وأن تستوعب البنوك بيانات المخاطر.

ترشيحات:

تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم أرامكو بـ7.5 مليون ريال

بورصة الكويت تترقب إعلان الترقية في "إم.إس.سي.آي".. الخميس المُقبل

المركزي الإماراتي يتخذ قرارين بشأن الاستثمارات الخارجية والحسابات الخاملة

معدل التضخم في قطر ينخفض 0.25% خلال نوفمبر