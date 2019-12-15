هدف: 8آلاف منشأة تطرح مشاريع بـ416 مليون ريال بمنصة "فرصة"

الرياض - مباشر: أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فرصة" ارتفع لـ8645 منشأة.

وتابع الصندوق في بيان نشر يوم الأحد، أن قيمة المشاريع التي طرحت في المنصة التابعة لبرنامج تسعة أعشار تجاوزت 416 مليون ريال.

ويهدف برنامج تسعة أعشار الذي أطلقه (هدف) في أغسطس/ آب 2016، إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية.

وتوفر البوابة الإلكترونية البرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذباً للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

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