ويسترن يونيون تطلق المدفوعات عبر الحدود في اليابان

أطلقت اليوم "ويسترن يونيون"، وهي شركة رائدة في مجال تحويل الأموال والمدفوعات عبر الحدود وبين العملات، بالتعاون مع "سيتي إكسبرس"، إحدى شركات التحويلات المالية الرائدة في اليابان، خدمة دفع مباشرة من المستهلك إلى الشركة ("سي 2 بي") لتمكين هواة السيارات المستعملة حول العالم من الشراء من "بي فوروارد"، إحدى الشركات الرائدة في اليابان في مجال تصدير السيارات المستعملة.

ويستخدم العرض المقدّم من "ويسترن يونيون" للدفع المباشر من المستهلك إلى الشركة خدمة "كويك باي" المملوكة للشركة والعاملة في ثماني دول، هي جزر الباهاماس والتشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنغوليا ونيوزيلندا وتانزانيا وأوغندا وزامبيا.

وبذلك، يصبح لدى عملاء "بي فوروارد" في هذه الدول خيار التسوق عبر الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني beforward.jp واستخدام العملة المحلية لتسديد قيمة هذه المشتريات شخصياً في أي موقع من مواقع وكلاء "ويسترن يونيون" في بلد إقامتهم.

ويأتي هذا التعاون الفريد ضمن حافظة الشركة المتنامية من المدفوعات عبر الحدود، حيث تستعمل عدد متزايد من الشركات شبكة "ويسترن يونيون" العالمية لإتاحة خيارات تسديد ثمن السلع والخدمات للعملاء.

وقالت سوهيني راجولا، مديرة الشبكة في الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهندي لدى "ويسترن يونيون" في هذا السياق: "من خلال فتح أبواب شبكتنا، توفر ’ويسترن يونيون‘ طريقاً سريعةً للغاية لتحويل الأموال والمدفوعات للشركات المبتكرة التي ترغب في تزويد عملائها بأوسع مجموعة من خيارات الدفع عبر الحدود".

وتابعت راجولا قائلةً: "نواصل الاستفادة من مكامن القوة الفريدة لدينا في مجال المدفوعات العابرة للحدود لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين والشركات العالمية على تحويل الأموال والمدفوعات عبر الحدود بطريقة سريعة وموثوقة".

من جهته، قال هيرونوري ياماكاوا، رئيس "بي فوروارد" في هذا الصدد: "من خلال الارتباط بشبكة ’ويسترن يونيون‘ القوية في قطاع التجزئة، أصبحنا نملك قدرة فريدة من نوعها على ربط عروضنا بالمدفوعات النقدية حول العالم وخدمة العديد من قطاعات السوق. لقد وسعنا دائرة عملائنا المحتملين من خلال الاتصال بمنصات ’ويسترن يونيون‘ و’سيتي إكسبرس‘ لتمكينهم من شراء سيارة مستعملة عبر الإنترنت والدفع شخصياً باستخدام العملة المحلية".

أما كييشي أكاساكا من "سيتي إكسبرس"، فقال في معرض تعليقه على الأمر: "إنه لمن دواعي سرورنا أن ندعم علاقة عالمية ومحلية تمهد الطريق أمام جيل من العملاء ممن يفضلون الدفع نقداً أو ممن يملكون رصيداً عالمياً محدوداً أو معدوماً من بطاقات الائتمان. يتيح هذا الشكل الجديد من التعاون للجميع إنشاء عالم معولم وشمولي والاستفادة منه بشكل كبير، حيث يمكن للمواطنين حول العالم الشراء من أي مكان في العالم والدفع بالعملة المحلية".

إرشادات للعملاء

فور اختيار العميل للسيارة عبر الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني beforward.jp، يتعيّن عليه اختيار طريقة التسليم وإدخال المعلومات الخاصة به عبر الإنترنت. ستتولى "بي فوروارد" بعد ذلك إرسال بريد إلكتروني له يحتوي على تفاصيل الشراء. ويستطيع العميل عندها التوجه إلى أي من مواقع وكلاء "ويسترن يونيون" التجاريين في بلد إقامته مزوداً بهوية صالحة مرفقة بصورة صالحة ونسخة عن تفاصيل الطلب، وإرسال المال. ويمكن للعملاء إرسال مبلغ يصل إلى 5000 دولار أمريكي لتسديد ثمن مشترياتهم من السيارات.

وستقوم "ويسترن يونيون" بمعالجة المعاملة وإرسال المال إلى "سيتي إكسبرس" في اليابان. وعند استلامها المبلغ، ستقوم "سيتي إكسبرس" بدورها بتحويل المبلغ إلى "بي فوروارد" التي تقوم عندها بتصدير السيارة إلى العميل.