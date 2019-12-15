تكريم أفضل الممارسات والابتكار والريادة خلال حفل جوائز أفضل الممارسات في الشرق الأوسط لعام 2019 من فروست آند سوليفان

اختتمت مؤخراً شركة "فروست آند سوليفان" حفل جوائز أفضل الممارسات في الشرق الأوسط لعام 2019 بدورتها الخامسة، في 11 ديسمبر في فندق "أتلانتيس"، النخلة في دبي. وكان برنامج الجوائز بمثابة منصة لتكريم الشركات التي يقودها النمو القائم على التبصّر والإلهام، والابتكار، والريادة التي ستسهم في تحفيز القطاعات على إحداث تحوّلات جذرية في المستقبل القريب.

اختتمت مؤخراً شركة "فروست آند سوليفان" حفل جوائز أفضل الممارسات في الشرق الأوسط لعام 2019 بدورتها الخامسة، في 11 ديسمبر في فندق "أتلانتيس"، النخلة في دبي. وكان برنامج الجوائز بمثابة منصة لتكريم الشركات التي يقودها النمو القائم على التبصّر والإلهام، والابتكار، والريادة التي ستسهم في تحفيز القطاعات على إحداث تحوّلات جذرية في المستقبل القريب.

وتعتبر جوائز أفضل الممارسات من "فروست آند سوليفان" برنامجاً عالمياً يكرّم الشركات عبر الأسواق الإقليمية بفضل ما تقدمه من إنجازات متميزة وأدائها المتفوق في مجالات مثل القيادة، والابتكار التكنولوجي، وخدمة العملاء، والتطوير الاستراتيجي للمنتجات. ويقوم محللو "فروست آند سوليفان"، بالارتكاز على عملية تتبع وتقييم منتظمة للسوق، بمقارنة أداء المشاركين في السوق بموجب مقاييس مختلفة من خلال التحليل المتعمق لتحديد أفضل الممارسات.

وتعتبر جوائز أفضل الممارسات من "فروست آند سوليفان" برنامجاً عالمياً يكرّم الشركات عبر الأسواق الإقليمية بفضل ما تقدمه من إنجازات متميزة وأدائها المتفوق في مجالات مثل القيادة، والابتكار التكنولوجي، وخدمة العملاء، والتطوير الاستراتيجي للمنتجات. ويقوم محللو "فروست آند سوليفان"، بالارتكاز على عملية تتبع وتقييم منتظمة للسوق، بمقارنة أداء المشاركين في السوق بموجب مقاييس مختلفة من خلال التحليل المتعمق لتحديد أفضل الممارسات.

وقال ساروانت سينغ، الشريك الإداري لشركة "فروست آند سوليفان" في هذا السياق: "في بيئة تتّسم بتغيرات جذرية واسعة النطاق، أظهرت مجموعة من الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط التزامها بالممارسات المبتكرة والنمو المستدام بصورة مستمرة. وتعدّ جوائز أفضل الممارسات في الشرق الأوسط مقياساً للقيادة الجريئة، والاستراتيجيات ذات الرؤى الواضحة والرغبة في التطلع إلى ما وراء نطاق التجارب الآمنة والمأمونة إلى العمل الذي ينطوي على تحوّلات حقيقية. وتعتبر الحاصلون على الجوائز شركات رائدة في القطاع بكل ما تعنيه الكلمة؛ بحيث تقوم بصياغة معايير جديدة، وإيجاد طرق مثيرة لتقديم المنتجات والخدمات، وإعادة تحديد شروط مشاركة قطاع الأعمال".

وقال ساروانت سينغ، الشريك الإداري لشركة "فروست آند سوليفان" في هذا السياق: "في بيئة تتّسم بتغيرات جذرية واسعة النطاق، أظهرت مجموعة من الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط التزامها بالممارسات المبتكرة والنمو المستدام بصورة مستمرة. وتعدّ جوائز أفضل الممارسات في الشرق الأوسط مقياساً للقيادة الجريئة، والاستراتيجيات ذات الرؤى الواضحة والرغبة في التطلع إلى ما وراء نطاق التجارب الآمنة والمأمونة إلى العمل الذي ينطوي على تحوّلات حقيقية. وتعتبر الحاصلون على الجوائز شركات رائدة في القطاع بكل ما تعنيه الكلمة؛ بحيث تقوم بصياغة معايير جديدة، وإيجاد طرق مثيرة لتقديم المنتجات والخدمات، وإعادة تحديد شروط مشاركة قطاع الأعمال".