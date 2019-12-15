الحبوب السعودية تودع الدفعة التاسعة من مستحقات موردي القمح المحلي

الرياض – مباشر: بدأت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الأحد، إيداع قيمة الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين.

وقالت مؤسسة الحبوب، في بيان لها، إنها تقوم بإيداع المستحقات للمزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440 /1441هـ).

وأضافت الحبوب، في بيانها، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمستحقين في هذه الدفعة بلغت 21.51 مليون ريال بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد 141 مزارعاً.

وأوضحت المؤسسة، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمزارعين خلال الـ 9 دفعات بلغت 214.77 مليون ريال لنحو 848 مزارعاً، قاموا بتوريد 186.82 ألف طن.

وأكدت مؤسسة الحبوب، أنه سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة؛ وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق، مطالبة المزارعين الذين لم يقوموا بإقفال حساباتهم الإسراع في ذلك لضمان سرعة استكمال إجراءات الصرف.

وقامت المؤسسة، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بإيداع قيمة الدفعة الثامنة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين.

وأعلنت الحبوب، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن انتهاء موسم تسلم القمح المحلي للعام 1440/1441هـ (2019) بتوريد 202.15 ألف طن.

وتقوم المؤسسة بدفع المستحقات لموردي القمح المحليين؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 صفر 1437هـ؛ والخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً؛ وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

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