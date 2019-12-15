تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم أرامكو بـ7.5 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغ إجمالي قيمة الصفقات 7.49 مليون ريال، من خلال تداول أسهم بواقع 203.68 سهم.

وتم تنفيذ الصفقات عند سعر 36.80 ريال وهو أقل سعر لتداول السهم خلال الجلسة في هذه الأثناء.

وكانت أكبر الصفقات من حيث القيمة تم تنفيذها على 53.14 ألف سهم بواقع 1.96 مليون ريال.

يُذكر أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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