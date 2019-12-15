مشروع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتمد منتجات لشركة تابعة لـ"فيبكو"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن حصول شركتها التابعة "فبك للصناعة" على شهادة اعتماد لمنتجاتها من الأقمشة الصناعية المقاومة للحريق، من قبل مشروع إسكان الحجاج بمشعر منى في مكة المكرمة، أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت "فيبكو"، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن شركتها التابعة حصلت على شهادة الاعتماد لمنتجاتها من الأقمشة الصناعية المقاومة للحريق بأنواعها المختلفة؛ لاستخدام تلك المنتجات في صناعة الخيام والمظلات وكافة الأغراض الأخرى ذات العلاقة بمشاريع إسكان الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة.

وأضافت "فيبكو"، أن "فبك للصناعة" تمكنت من اجتياز كافة الاختبارات اللازمة من استشاري المشروع، في أعقاب حصول الشركة على جميع شهادات الجودة المطلوبة من مختبرات أمريكية وأوروبية معتمدة.

ولفتت، إلى أن هذا الاعتماد يتيح الفرصة لشركة "فبك للصناعة" لتوريد منتجاتها في مشروع إسكان الحجاج بمنى، الذي يعتبر أكبر مشروع في العالم يستهلك أقمشة التفلون المضادة للحريق عالية الجودة الذي يعتبر أحد أهم منتجات شركة فبك.

ويتميز هذا النوع من المنتجات بتحمل درجات الحرارة العالية حتى 700 درجة مئوية، وعازل للحرارة ومقاوم للأتربة بنسبة أكبر من بقية الأقمشة الصناعية الأخرى، كما أن العمر الافتراضي لتلك المنتجات يتراوح ما بين 25 و30 عاماً، بحسب البيان.

وأكدت "فيبكو"، أنها تسعى بشكل كبير إلى جانب شركتها التابعة للاستفادة من برامج دعم المحتوى المحلي التي تطلقها الدولة ممثلة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تعمل على وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها.

وتعطي برامج دعم المحتوى المحلي الأولوية للمصانع الوطنية والشركات المساهمة العامة بنسبة أكبر في العقود والمشاريع التابعة للجهات الحكومية وشبه الحكومية، باعتبار أن عدداً كبيراً من المشاريع التي طرحتها الدولة لتحقيق رؤية 2030 تستهدف قطاعات سياحية وترفيهية وتنموية.

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