الرزاز يوعز بحجز تذكرة عودة لشاب أردني تقطعت به السبل في تركيا وتأمينه بوظيفة

جى بي سي نيوز :- أوعز رئيس الوزراء عمر الرزاز بحجز تذكرة سفر عودة لشاب أردني تقطعت به السبل في تركيا. وأوعز الرزاز لوزير العمل نضال البطاينة بلقاء الشاب فور عودته إلى عمان وتأمينه بفرصة عمل لائقة تتناسب مع مؤهلاته.

وتعرّض الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً إلى سرقة أمواله ومقتنياته في أثناء محاولته بيع أعضائه في إسطنبول على يد عصابة تتكون من عرب، أوهموه بإمكانية بيع كليته مقابل 4 آلاف دينار، وفق ما ذكر الشاب في مقطع فيديو.

وبين الأردني من مكان إقامته في تركيا أن شاباً جزائرياً نصحه بألا يفعل ذلك لأنهم سينتزعون جميع أعضاء جسمه. وأوضح أنه كان يهدف بجمع المال لسداد دين قيمته ألفي دينار، وهو الذي اضطره خشية ملاحقة حبسه إلى مغادرة الأردن صوب لتركيا بحثاً عن وظيفة ، وفق هلا اخبار .

وبعد أن تقطعت بالشاب السبل لجأ إلى القنصلية الأردنية في اسطنبول، لكن لم يجد أناساً سوى سيدة تركية كونها قنصلة فخرية غير عاملة. وأشار الشاب إلى أن السيدة التركية اتصلت بالسفارة الأردنية التي أرسلت بدورها سيارة لنقله إلى العاصمة حيث مقر السفارة الأردنية بأنقرة، وهو في ضيافة أحد أعضائها.