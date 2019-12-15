افتتاح اكبر استثمار يمني في المناطق الحرة بقيمة 27 مليون دولار

جى بي سي نيوز :- دشنت شركة كمران للصناعة والاستثمار اليوم الجمعة، أول مشاريعها خارج اليمن والمتمثل في "مصنع كمران الأردن" البالغ تكلفة مرحلتيه 27 مليون دولار والذي يعد اكبر مشروع استثماري يمني في الاردن.

وبين رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة الدكتور خلف الهميسات، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان هذا الاستثمار ياتي بشراكة القطاع الحكومي والخاص اليمني، ويعتبر باكورة الاستثمارات اليمنية في المنطقة الحرة الجديدة -مطار الملكة علياء الدولي.

واضاف انه تم الاتفاق مع المستثمر اليمني ان تكون عمالة مصنع كمران الاردن لانتاج التبغ والسجائر، عمالة اردنية مئة بالمئة وسيتم اخضاعهم الى دورات فنية وتاهيلية، موضحا بان 25 بالمئة من انتاج المصنع سوف يدخل الى السوق المحلي في حين سيتم تصدير 75 بالمئة من انتاجه للخارج.

واشار الهميسات الى ان نسبة اشغال المنطقة الحرة الجديدة -مطار الملكة علياء الدولي، من الاستثمارات بلغت 25 بالمئة من مساحتها والبالغة 100 دونم منذ افتتاحها في اذار الماضي. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الحافظ السمة، انه تم تجهيز المرحلة الأولى من المصنع البالغ كلفتها 17 مليون دولار بعد الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالسجائر(الرفيعة) من علامات ( كمران ، ريدان ، وكريتر)،بطاقه انتاجية تبلغ 15 الف كرتونة في الشهر.

واضاف ان المرحلة ستبلغ تكلفتها الثانية والمتمثلة في تركيب خطوط انتاج سجائر (الكينج سايز) بانواعها 10 ملايين دولار ليبلغ اجمالي المرحلتين قرابة 27 مليون دولار.

ونوه السمة الى اهتمام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء اليمني ، الدكتور معين عبدالملك بإنجاز المشروع، مؤكدا ان المصنع سيمثل انطلاقة وجسرا للعبور الى منطقة الشرق الأوسط والجزيرة كما انه يمثل الرديف الفاعل لانشاء وتوسيع أصناف الشركة محليا.

وبحسب السمة، فإن مصنع كمران الأردن يعد إنجازا لجزء من الخطة الاستثمارية المستقبلية التي تم وضعها خلال السنوات الماضية، موضحا ان هذا المصنع سيسهم بشكل فاعل في رفد الخزينة العامة للدولة بالضرائب والرسوم من خلال زيادة تواجد اصناف الشركة في الأسواق اليمنية امام موجة التهريب الكبيرة المجهولة و يمثل رافدا إضافيا لتوسيع وانشاء أصناف الشركات الوطنية داخليا وخارجيا.

واكد ان المصنع سيعمل على تعزيز تواجد أصناف شركة كمران الوطني ذات الجودة والتصاميم بما يتناسب مع متطلبات الصحة العامة والتقليل من مادة النيكوتين والقران وأول أكسيد الكربون، مبينا انه من شأن عائدات المصنع العمل على دعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة من خلال المبيعات في المحيط الإقليمي المتمثل في منطقة بلاد الشام والجزيرة العربية.

ويعد مصنع شركة كمران الأردن (مناطق حرة) اول مشروع استثمار خارجي للشركة منذ تأسيسها عام 1963 والتي أصبحت من كبرى الشركات الوطنية لانتاج السجائر ومن اهم الشركات الايرادية للدولة ودورها البارز في تنفيذ المشاريع المجتمعية وفي مقدمتها بناء السدود والمدارس ودعم الشباب والاعمال الإنسانية.

وتملك الحكومة اليمنية 81ر27 بالمئة منها في حين تبلغ حصة شركة التبغ البريطانية الامريكية 25 بالمئة، ونسبة 33 بالمئة اكتتاب عام، بينما يملك البنك اليمني للانشاء والتعمير 66ر13 بالمئة.

وحضر حفل الافتتاح نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني سالم سلمان الوالي،وسفير اليمن في الأردن علي العمراني، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل ارون ـ والتي تعد شركة التبغ البريطانية احد شركاء شركة كمران، والسفير الأردني لدى اليمن سلمان الغويري، وعضو مجلس إدارة شركة كمران اقبال بهادر.