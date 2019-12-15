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أداء إيجابي لسوق الأسهم السعودي في التعاملات الصباحية

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أداء إيجابي لسوق الأسهم السعودي في التعاملات الصباحية أداء إيجابي لسوق الأسهم السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال التعاملات المبكرة لجلسة الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً جاء بدعم من قطاع البنوك والمواد الأساسية ، وسط سيولة نشطة جاءت بدعم مباشر من تداولات سهم أرامكو.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنسبة 0.55 بالمائة الى مستوى 8049.77 نقطة ليربح من خلالها 44 نقطة.

وفي تلك الأثناء تصدر سهم أرامكو التداولات على كافة المستويات بنحو 850 مليون ريال ، من خلال التداول على 22.75 مليون سهم.
 
وتصدر الارتفاعات سهم مصرف الإنماء بنسبة 3.91 بالمائة، وتلاه سهم المملكة بنسبة 2.72 بالمائة، كما صعد سهم إتحاد اتصالات بنسبة 2.52 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم اللجين بنسبة 2.7 بالمائة، كما تراجع سهم جدوى ريت بنسبة 1.92 بالمائة، اضافة الى سهم زجاج بنسبة 1.91 بالمائة.

وكان قطاع الاستثمار الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.39 بالمائة، كما صعد أداء قطاع الاتصالات بنسبة 1.37 بالمائة، وحقق قطاع البنوك بنسبة 0.69 بالمائة.

وتوقع محللون لـ "مباشر" أن يواصل السوق السعودي مكاسبه خلال تعاملات الأحد؛ وذلك بدعم عدة عوامل أهمها الوافد الجديد على السوق، إضافة إلى ارتفاع النفط والأخبار الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إضافة إلى الانتخابات البريطانية.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم جلسة الخميس، على تراجع وسط سيولة هي الأعلى منذ أكثر من 3 أشهر بدعم من تداولات الوافد الجديد أرامكو السعودية، في ثاني جلساته بنسبة بلغت 1.57 بالمائة إلى مستوى 8005.77 نقطة ليخسر نحو 127.95 نقطة.

 

ترشيحات:

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مباشر (اقتصاد)

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