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تابعة لـ"سيسكو" تطور محطات الحاويات بميناء جدة لمدة 30 عاماً

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تابعة لـ"سيسكو" تطور محطات الحاويات بميناء جدة لمدة 30 عاماً تابعة لـ"سيسكو" تطور محطات الحاويات بميناء جدة لمدة 30 عاماً

الرياض - مباشر: قالت الشركة للخدمات الصناعية "سيسكو"، إن شركة محطة بوابة البحر الأحمر (التابعة لها) قد حصلت على موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" اليوم الأحد، أنه سيتم توقيع العقد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي؛ وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) ومدته 30 عاماً.

وتابع البيان أنه يحل محل عقدها الحالي ابتداءً من العام 2020، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بموجب العقد بتحسين وتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي بالكامل.

وتمتلك سيسكو نحو 60.6 بالمائة من رأس المال في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

ولفت بيان الشركة إلى أن قيمة استثمارات العقد الحالي بلغت 2.5 مليار ريال، وذلك منذ إنشاء المحطة الحالية في العام 2007م

وتابعت: يُعد عقد الاستثمار الجديد استكمالاً لتطوير ودعم ميناء جدة الإسلامي كبوابة رئيسية لحاويات المملكة والبحر الأحمر والشرق الأفريقي وتوثيقاً للشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تربط شركة محطة بوابة البحر الأحمر بهيئة الموانئ السعودية (موانئ) على مر السنين.

وأضافت الشركة أن هذا العقد يتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية، واستحداث أرصفة ومعدات جديدة تمكن ميناء جدة الإسلامي ليكون رائداً في تجارة الحاويات العالمية على الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، تماشياً مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030م بجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، وضمن الاستراتيجيات العامة المتوجهة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية، ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية.

وأوضحت أن هذا العقد يعد خطوة هامة بالنسبة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر نحو النمو الاستراتيجي، كما يمثل استمرارية للتطورات الإيجابية الأخيرة لدى مجموعة شركات "سيسكو" التي تؤكد التزام المجموعة بدعم مبادرات الخصخصة تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.
 
وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات وتطورات نظامية بخصوص هذا التعاقد والأثر المالي على شركة "سيسكو" في حينه.

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