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"الصقر للتأمين" توقع عقداً مع "مهارة" بـ23.7 مليون ريال

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"الصقر للتأمين" توقع عقداً مع "مهارة" بـ23.7 مليون ريال "الصقر للتأمين" توقع عقداً مع "مهارة" بـ23.7 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "الصقر للتأمين التعاوني" عن توقيع عقد مع شركة "مهارة للموارد البشرية"؛ وذلك لتقديم خدمات تأمينية بقيمة 23.7 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" يوم الأحد، أن العقد لمدة عام كامل بدءاً من تاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

جددت الشركة اتفاقها مع شركة "مهارة للموارد البشرية" في نوفمبر 2018، بقيمة تصل إلى 19.9 مليون ريال، وتابعت أنه لا يوجد أثر مالي من التغيير.

وكانت الشركة قد أعلنت في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن الاتفاق مع شركة "مهارة للموارد البشرية" على تقديم خدمات تأمينية، مشيرة إلى أن الأقساط السنوية المتوقعة لهذا العقد تمثل 5 بالمائة، من إجمالي المبيعات السنوية للشركة.

وأعلنت شركة الصقر للتأمين، في يوليو/تموز الماضي، عن توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية،  مع شركة بانوراما النخبة لوكالة التأمين التعاوني.

ترشيحات:

"الصقر" توقع عقداً لتقديم خدمات التأمين لمنسوبي "مهارة"

مباشر (اقتصاد)

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