"السعودية للكهرباء" تُرسي مشروع العدادات الذكية بـ9.56 مليار ريال

الرياض - مباشر: وافق مجلس إدارة شركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية؛ الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية بتكلفة قدرها 9.56 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على تداول يوم الأحد أنه سيتم البدء في إنشاء المشروع في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما أشارت إلى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، بالإضافة إلى التمويل الخارجي، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023.

وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع، بدءاً من عام 2021.

وتابعت في البيان أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في تحالف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة "الفنار للإنشاءات" لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، وفرع شركة "تشاينا اليكترك باور اكويبمنت اند تكنلوجي المحدودة" لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وأضاف البيان أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

ترشيحات:

السعودية للكهرباء: استثمارات "وعد الشمال" تجاوزت 3.75 مليار ريال

"كهرباء السعودية" تعين فهد السديري رئيساً تنفيذياً