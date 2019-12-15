تكريم فودافون مصر كأفضل مكان للعمل في مصر لعام 2019

تصدّرت "فودافون مصر"، كجزءٍ من المجموعة البريطانيّة المتعدّدة الجنسيّات للاتّصالات السلكية واللاسلكيّة، لائحة أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2019. ويكرّم البرنامج السنويّ العريق لأفضل أماكن للعمل أرباب عمل رائدين حول العالم، ويزوّد أرباب العمل بفرصة الاطّلاع على درجة تفاعل ورضى موظفيهم، ويحتفل بمن يقدّمون تجربة عمل استثنائيّة، ويدعم ويطوّر المواهب عبر مختلف المستويات المؤسسيّة والتي تسعى إلى أمثلة الممارسات الوظيفيّة بشكلٍ مستمرّ.

هذا وحصلت "فودافون مصر" على درجات استثنائيّة عبر الجوانب الكثيرة من مكان العمل مثل القيادة، والتعليم والتطوير، والثقافة، من خلال تكريم التزام الشركة في ضمان آفاق وظيفيّة لموظفيها، ما يجذب أفضل المواهب من خلال ظروف عمل استثنائيّة وبذل جهود متواصلة لتطوير العاملين لديهم وإتاحة فرص جديدة أمامهم.

وقال ألكساندر فرومانت-كورتيل، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"، في هذا السياق: "تعمل ’فودافون‘ بجهد لإيجاد ثقافة حيث يشعر الجميع بالإحاطة والإلهام لتحقيق أفضل إمكاناتهم، وتسعى بشكلٍ دائم إلى التحسين – بخاصّةٍ في ثلاثة مجالات رئيسيّة: بناء قاعدة مواهب رقميّة، والاستثمار في مستقبل المواهب الرقميّة، وخلق مكان عمل متنوّع وشامل".

وصرّح ناجلا كيناوي، مديرة الموارد البشريّة لدى "فودافون: "أصبحت ’فودافون مصر‘ بكلّ فخر واحدة من أفضل أماكن العمل مع مرور الأعوام ليس في مصر فحسب بل أيضاً في أفريقيا، من خلال العمل الشاق، والاستراتيجيّات المرتكزة على الناس والتطلعيّة؛ واكتساب مكانتها في قلوب وعقول موظفيها".

وأضاف حمزة إدريسي، مدير البرامج في مصر: "تبرهن النتائج من جديد أنّ الموظفين في ’فودافون مصر‘ يفتخرون بالعمل لدى الشركة في بيئة حيث يشعر الجميع بالتمكين للمساهمة بنجاح الشركة".

لمحة عن برنامج أفضل أماكن للعمل

يقوم برنامج أفضل أماكن للعمل بالترخيص وتكأماكن العمل الرائدة في الكثير من البلدان بما في ذلك برامج رائدة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ويركّز البرنامج على 8 عوامل في مكان العمل بما في ذلك ثقافة مكان العمل، وفرص النموّ والرضى الشامل للموظفين مع ممارسات الناس في الشركة. ويتمّ أيضاً إجراء تدقيق للموارد البشريّة لمراقبة ممارسات الموارد البشريّة في المؤسّسة.