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"مصرف الإنماء" يوصي بزيادة رأس المال لـ20 مليار ريال

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"مصرف الإنماء" يوصي بزيادة رأس المال لـ20 مليار ريال "مصرف الإنماء" يوصي بزيادة رأس المال لـ20 مليار ريال

 الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة "مصرف الإنماء" بزيادة رأس المال  وذلك عن طريق أسهم منحة بنحو 33.3 بالمائة الى 20 مليار ريال. 

وأوضح البنك في بيان نشر على "تداول" يوم الإثنين ، أنه تمت التوصية بزيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بزيادة رأس المال من 15 مليار ريال الى 20 مليار ريال وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة من خلال منح سهم واحد لكل 3 أسهم.

وأوضح بيان الشركة أن السبب في زيادة رأس المال يعود الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وتابع البيان أن أحقية أسهم المنحة ستكون لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

وأشار الى أن في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

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