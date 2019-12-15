محللون: توقعات إيجابية للسوق السعودي بدعم أرامكو

من بدور الراعي

الرياض - مباشر: توقع محللون لـ "مباشر" أن يواصل السوق السعودي مكاسبه خلال تعاملات الأحد؛ وذلك بدعم عدة عوامل أهمها الوافد الجديد على السوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والأخبار الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إضافة إلى الانتخابات البريطانية.

وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ"مباشر"، أن يستهل السوق السعودي هذا الأسبوع بعد استقبال الضيف الجديد أرامكو على ارتفاع.

كما رجح أن تتجه أغلب السيولة لأرامكو وذلك لأن هناك طلبات على السهم لتأثيره على حركة مؤشر تاسي، وأيضاً لقرب انضمامه إلى مؤشر MSCI الذي قد يشكل ما بين 7 بالمائة إلى 8 بالمائة من الأسهم الحرة لأرامكو.

وتابع الثقفان أنه من المتوقع أيضاً أن يشهد سهم أرامكو ارتفاعات تفوق الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للسوق فقد رجح الثقفان أن نشهد تحركات على القطاع البنكي؛ وذلك لوجود توقعات بتحقيق أرباح ممتازة مستفيداً من القروض العقارية واكتتاب أرامكو؛ وكذلك قطاع البتروكيماويات بعد الأخبار الإيجابية حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والانتخابات البريطانية مما رفع أسعار النفط.

وأشار الثقفان إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يحدث ارتفاع لقطاع الأسمنت وذلك نتيجة للنمو الذي يشهده في المبيعات والأسعار بسبب البدء في المشاريع الكبيرة المدعومة من الحكومة.

وأنهى سهم أرامكو جلسة الخميس على ارتفاع بنسبة 4.6% بالمائة مختتماً التعاملات عند مستوى 36.8 ريال.

ومن المقرر انضمام سهم أرامكو لمؤشر بورصة تداول ومؤشرات عالمية مثل إم.إس.سي.آي وفوتسي خلال الأسبوع الجاري وتحديداً يوم 17 ديسمبر/كانون الثاني.

اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة الخميس، على تراجع وسط سيولة هي الأعلى منذ أكثر من 3 أشهر بدعم من تداولات الوافد الجديد أرامكو السعودية، في ثاني جلساته بنسبة بلغت 1.57 بالمائة إلى مستوى 8005.77 نقطة ليخسر نحو 127.95 نقطة.

من جانبه، توقع المحلل بأسواق المال أنس الراجحي أن تكون حركة سهم أرامكو الفترة الحالية مرهونة بحركة أسعار النفط والأخبار التي تنشرها الشركة في موقع تداول من نتائج وتوزيعات وما شابه.

وتابع الراجحي أن الأخبار الإيجابية ترفع ثقة المستثمرين أيضاً، لاسيما أن السوق في انتظار تحقيق نتائج جيدة للشركات خلال الربع الرابع لاسيما قطاع البنوك.

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