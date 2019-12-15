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"السعودية للكهرباء" تُرسي مشروع العدادات الذكية بـ9.555 مليار ريال

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"السعودية للكهرباء" تُرسي مشروع العدادات الذكية بـ9.555 مليار ريال "السعودية للكهرباء" تُرسي مشروع العدادات الذكية بـ9.555 مليار ريال

الرياض- مباشر: وافق مجلس إدارة شركة السعودية للكهرباء  على ترسية مشروع العدادات الذكية؛ الذي يشمل تركيب 10 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين في بتكلفة قدرها 9.56 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على تداول يوم الأحد انه سيتم البدء في إنشاء المشروع في 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

كما أشارت الى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل الخارجي، لافتة الى أنه  سيتم الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023.

وتوقعت الشركةأن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع، بدءً من عام 2021.

وتابعت في البيان أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في تحالف شركة إتحاد إتصالات "موبايلي"، وشركة "الفنار للانشاءات" لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي ، وفرع شركة "تشاينا اليكترك باور اكويبمنت اند تكنلوجي المحدودة" لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

 وأضاف البيان أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

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