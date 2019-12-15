"موبايلي"توقع اتفاقية إعادة تمويل بـ7.6 مليار ريال مع بنوك سعودية

الرياض- مباشر: وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة بلغت 7.6 مليار ريال مع مجموعة من البنوك السعودية.

وقالت الشركة بحسب بيان نشر على "تداول" يوم الأحد إن تاريخ الحصول على التمويل يوم 12 ديسمبر 2019 ومدة التمويل 7 سنوات.

وأشارت إلى أن اتفاقية إعادة التمويل لا تشتمل على أي رهونات أو ضمانات مالية، وأن الهدف من التمويل استبدال التمويل المشترك القائم بتمويل بديل وتخفيض تكلفة التمويل وبشروط تمويلية أفضل.



وأوضحت موبيلي في البيان أن البنوك الممولة شملت كلا من بنك الرياض (الوكيل) والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية.



كما لفتت الى أن الاتفاقية ستخفض تكلفة الدين بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يعد جزءا من جهود إدارة الشركة المستمرة في تحسين سيولة الشركة النقدية وتحسين الشروط والأحكام.

وبينت أنها ترى أن ما حققته من نجاح مكّنها من الحصول على تمويل بديل بتكلفة تمويلية أقل وبشروط تمويلية أفضل مما يعكس تحسين التصنيف الائتماني للشركة ويؤكد ثقة المقرضين في قدرات الشركة وإنجازاتها.

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