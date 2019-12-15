إعلان إلحاقي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص ترسية عقد مع شركة مهارة للموارد البشرية

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 05/11/2019م تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن أنه قد تم اليوم الموافق 12/12/2019م توقيع العقد مع شركة مهارة للموارد البشرية لتقديم خدمات تأمينية بإجمالي مبلغ 23.7 مليون ريال سعودي ، لمدة عام كامل بدءً من تاريخ اليوم. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-04-08 الموافق 2019-12-05 التغير الحاصل على التطوير توضيح قيمة العقد 23.7 مليون ريال سعودي لمدة عام كامل بدء من 12/12/2019م الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي من التغيير
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