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إعلان إلحاقي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص ترسية عقد مع شركة مهارة للموارد البشرية

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إعلان إلحاقي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص ترسية عقد مع شركة مهارة للموارد البشرية إعلان إلحاقي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص ترسية عقد مع شركة مهارة للموارد البشرية
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 05/11/2019م تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن أنه قد تم اليوم الموافق 12/12/2019م توقيع العقد مع شركة مهارة للموارد البشرية لتقديم خدمات تأمينية بإجمالي مبلغ 23.7 مليون ريال سعودي ، لمدة عام كامل بدءً من تاريخ اليوم. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1441-04-08 الموافق 2019-12-05 التغير الحاصل على التطوير توضيح قيمة العقد 23.7 مليون ريال سعودي لمدة عام كامل بدء من 12/12/2019م الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي من التغيير

مباشر (اقتصاد)

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