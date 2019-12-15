اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن ترسية مشروع العدادات الذكية

بند توضيح مقدمة وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية. تاريخ قرار مجلس الادارة بخصوص المشروع 1441-04-15 الموافق 2019-12-12 تاريخ البدء في إنشاء المشروع 19 ديسمبر 2019 تكلفة المشروع 9,555,099,334 ريال سعودي طريقة التمويل للمشروع سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل الخارجي التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع 30 مارس 2023 الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة بداً من عام 2021 التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع لا ينطبق مدة الإنتاج التجريبي للمشروع لا ينطبق التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع لا ينطبق الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع • تحالف شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للانشاءات لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي

• فرع شركة تشاينا اليكترك باور اكويبمنت اند تكنلوجي المحدودوة لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي

أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية • سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية

• سيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي