تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن موافقة مجلس الإدارة "بالتمرير" بتاريخ 12-12-2019م على انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة "ممثل صندوق الموارد البشرية" الدكتور/ محمد بن أحمد بن تركي السديري "عضو غير تنفيذي" ابتداء من تاريخ 12-12-2019م علما ان بداية العضوية بتاريخ 29-11-2019م.

وتعيين الأستاذ / تركي بن عبدالله الجعويني "عضو مستقل" ليكون بدلا عنه كممثل لصندوق الموارد البشرية لبقية دورة مجلس الإدارة الحالية اعتبار من تاريخ 12-12-2019م.

وذلك استنادا إلى خطاب صندوق تنمية الموارد البشرية رقم 1694 وتاريخ 11-12-2019م، كما سيتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

الجدير بالذكر أن الأستاذ / تركي بن عبدالله الجعويني حاصل على درجة البكالوريس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً منصب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". ويتمتع بخبرة واسعه في عدة مجالات حيث شغل عدد من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) وشركة ناس القابضة و شركة ناس جت للطيران، كما عمل كمستشار لمساعد الرئيس لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني و مدير عام لمطار الملك فهد الدولي بالدمام كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو).

وعليه يتقدم رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للدكتور / محمد بن أحمد السديري على الجهود والمساهمة القيمة والفعالة خلال مدة عضويته في مجلس إدارة الشركة متمنين له التوفيق والسداد.