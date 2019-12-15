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تعلن سبكيم عن تعيين رئيس لمجلس الادارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان للدورة الجديدة

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تعلن سبكيم عن تعيين رئيس لمجلس الادارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان للدورة الجديدة تعلن سبكيم عن تعيين رئيس لمجلس الادارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان للدورة الجديدة
يسر شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019م ولدورة مجلس جديدة، تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09 ديسمبر 2022م، قد أصدر يوم الخميس 12 ديسمبر 2019م القرارات التالية:

أولاً: تعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل – رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)

ثانياً: تعيين الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي – نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسمائهم:

1) الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي (عضو مجلس إدارة - مستقل)

2) الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي (عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي)

3)الأستاذ/ بندر علي مسعودي (عضو مجلس إدارة مستقل)

4) الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل (عضو مجلس إدارة مستقل)

5) الأستاذ/ سعيد أحمد باسمح (عضو مجلس إدارة مستقل)

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسمائهم:

1) المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل (عضو مجلس إدارة - مستقل)

2) الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

3) الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مجلس إدارة - مستقل)

4) المهندس/ رياض سالم علي أحمد (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

5) الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي (عضو مجلس إدارة - مستقل)

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل محمد المدلج

وتجدر الإشارة أنه خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019م تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09 ديسمبر 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وأسمائهم كالتالي:

1- الأستاذ/ عايض محمد القرني – رئيساً (عضو مستقل من داخل المجلس)

2- الأستاذ/ محمد فرحان النادر (عضو مستقل من خارج المجلس)

3- الأستاذ/ محمد فرج الكناني (عضو مستقل من خارج المجلس)

كما تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية (تداول) وشركة مركز أيداع الأوراق المالية

مباشر (اقتصاد)

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