إعلان شركة المواساة للخدمات الطبية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) ( إعلان تذكيري )

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 04/01/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 03/01/2023م ( مرفق السير الذاتية)

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 04/01/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 03/01/2023م علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية) :

- د. محمد ابراهيم احمد التويجري

- د. سامي عبدالكريم عبدالله العبدالكريم

- أ. عزيز محمد مبارك القحطاني

3- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق)

4- التصويت على اشتراك المرشح الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية في حال انتخابه (مرفق) .

5- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) في حال انتخابه (مرفق) .

6- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) في حال انتخابه (مرفق) .

7- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار في حال انتخابه (مرفق) .

8- التصويت على اشتراك الشخصية الإعتبارية (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) التي يمثلها المرشح الأستاذ/ فهد حمد المحسن في عمل منافس نظراً لملكيتها المباشرة في شركة ان ام سي السعودية للرعاية الصحية ولملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية في حال انتخابه (مرفق) .