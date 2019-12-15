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يعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم.

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يعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم. يعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم.
بند توضيح مقدمة يعلن مصرف الإنماء عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 14 ديسمبر 2019م بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للمصرف بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الإحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم. تاريخ اجتماع المجلس 1441-04-17 الموافق 2019-12-14 رأس المال قبل الزيادة 15,000,000,000 ريال رأس المال بعد الزيادة 20,000,000,000 ريال نسبة الزيادة في رأس المال % 33.33 عدد الاسهم قبل الزيادة 1500000000 عدد الاسهم بعد الزيادة 2000000000 اسباب الزيادة تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله. عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم سهم واحد لكل ثلاثة أسهم. طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة سيتم رسملة 5,000 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة. تاريخ الاحقية ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً. كسور الأسهم في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. الموافقات تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

مباشر (اقتصاد)

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