برنامج جوائز ستيفي الجديد مستمر بقبول الترشيحات حتى تاريخ 22 يناير

نظراً للطلب الكبير على المشاركة، قررت جوائز ستيفي تمديد الموعد النهائي للتقديم لجوائز ستيفي الشرق الأوسط 2020 برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة الى 22 يناير. نرحب بجميع الشركات والمؤسسات في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم الترشيحات مجاناً. تحتفي جوائز ستيفي الشرق الأوسط 2020 بالإنجازات التي تم تحقيقها منذ 1 يوليو 2018.

تقبل الترشيحات وتخضع للتحكيم، باللغتين العربية والإنجليزية ويحق للمشاركين من الأفراد والشركات – الخاصة أو العامة والربحية أو غير الربحية والكبيرة أو الصغيرة - تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات بأكثر من 200 فئة مجاناً ضمن مجموعات الفئات التالية:

· فئات جوائز المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، والتقارير السنوية والمنشورات الأخرى، والفعاليات المباشرة

· فئات جوائز الإدارة

· فئات جوائز الشركات / المنظمات

· فئات جوائز الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة

· فئات جوائز خدمة العملاء

· فئات جوائز الموارد البشرية

· فئات جوائز التسويق

· فئات جوائز المنتجات الجديدة وإدارة المنتجات

· فئات جوائز التكنولوجيا

يتم تحكيم المسابقة من قبل من قبل خبراء من مختلف أنحاء العالم. سيتم الإعلان عن الفائزين في خلال أسبوع فبراير 19 وسيتم توزيع الجوائز خلال حفل سيقام في والدورف أستوريا في رأس الخيمة – الإمارات المتحدة في 21 مارس 2020.

بدلاً من رسوم دخول لجوائز ستيفي الشرق الأوسط، سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع رسوم ستنقل الترشيحات الناجحة من وضعية الفوز المؤقت إلى الفوز الدائم والتي ستعود على الفائزين بفوائد عديدة منها حصولك على مجموعة من الأدوات المجانية التي يمكنك استخدامها للترويج لجائزتك بالإضافة إلى الحق الكامل بالمطالبة علناً بالاعتراف بالجائزة