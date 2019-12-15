يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1ـ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تيموثي كلارك كولينز (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 23/ 04/ 2019م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي التي تنتهي في 31/ 12/ 2021م.

2ـ الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر.

3ـ الموافقة على تعديل المادة (5.3.1) من سياسة المسؤولية الاجتماعية.

4ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقرار برامج المسؤولية الاجتماعية سنوياً.

5ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (285,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 15/ 08/ 2016م إلى 14/ 08/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.

6ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (237,500 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01/ 06/ 2015م إلى 31/ 05/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.

7ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (261,250 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01/ 09/ 2017م إلى 31/ 08/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.

8ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (269,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01/ 04/ 2015م إلى 31/ 03/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.

9ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (247,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 18/ 01/ 2017م إلى 17/ 01/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.

10ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11ـ الموافقة على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله.

12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد العمران في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جولدمان ساكس العربية السعودية.

13- الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ والسادة كي بي إم جي مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.