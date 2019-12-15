تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن حصول شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة) على شهادة اعتماد لمنتجاتها من الأقمشة الصناعية المقاومة للحريق من قبل مشروع إسكان الحجاج (بمشعر منى) بمكة المكرمة

يسر شركه تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن حصول شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة) يوم الخميس بتاريخ 14-04-1441ه الموافق 12 ديسمبر 2019م على شهادة اعتماد من مشروع إسكان الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة (وهو أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة)، وذلك لمنتجات الشركة من الأقمشة الصناعية المقاومة للحريق بأنواعها المختلفة، لاستخدام تلك المنتجات في صناعة الخيام والمظلات وكافة الأغراض الأخرى ذات العلاقة بمشاريع إسكان الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة، وذلك بعد اجتياز كافة الاختبارات اللازمة من استشاري المشروع، في أعقاب حصول الشركة على جميع شهادات الجودة المطلوبة من مختبرات أمريكية وأوربية معتمدة، حيث حصلت منتجات فبك على أحد عشر شهادة جودة من جهات مختصة، من أهمها شهادات الأيزو ISO 9001:2015 ،

ISO 14001:2015 وشهادة مقاومة الحريق بالإضافة إلى شهادة استخدام مواد صديقة للبيئة في التصنيع (REACH).

يشار إلي أن بعض هذه الاختبارات المطلوبة تستغرق وقتأ طويلاً في مختبرات خارجية لإثبات جودة هذه المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، كما أن حصول الشركة على هذه الشهادات من شأنه أن يسهل للشركة دخول الأسواق العالمية في العديد من الدول التي تتطلب الحصول على هذه الشهادات تحديداً، وهذا ما هدفت إليه فبك منذ البداية.

ويتيح هذا الاعتماد الفرصة لشركة فبك للصناعة لتوريد منتجاتها في مشروع إسكان الحجاج بمنى، والذي يعتبر أكبر مشروع في العالم يستهلك أقمشه التفلون المضادة للحريق عالية الجودة والذي يعتبر أحد أهم منتجات شركة فبك.

ويتميز هذا النوع من المنتجات بتحمل درجات الحرارة العالية حتى 700 درجة مئوية، وعازل للحرارة ومقاوم للأتربة بنسبة أكبر من بقية الاقمشه الصناعية الأخرى، كما أن العمر الافتراضي لتلك المنتجات يتراوح ما بين 25 و30 عاماً.

هذا ويسر شركة فيبكو أن تتقدم بجزيل الشكر للسادة القائمين على مشروع إسكان الحجاج بمنى على ما بذلوه من جهود كبيرة لدعم المصانع الوطنية لاستخدام منتجاتها كبديل عن المنتجات الأجنبية تماشياً مع توجه الدولة بالاعتماد على منتجات مصنعة محلياً ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها ضمن برامج رؤية 2030.

ومن الجدير بالذكر أن فيبكو وشركتها التابعة تسعى بشكل كبير للاستفادة من برامج دعم المحتوى المحلي التي تطلقها الدولة ممثلة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تعمل على وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها - بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق- والذي يعطي الاولوية للمصانع الوطنية والشركات المساهمة العامة بنسبة أكبر في العقود والمشاريع التابعة للجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث أن عدد كبير من المشاريع التي طرحتها الدولة لتحقيق رؤية 2030 تستهدف قطاعات سياحية وترفيهية وتنموية والتي من المتوقع أن يزيد فيها الطلب على منتجات شركة فبك للصناعة.