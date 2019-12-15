اعلان شركة اتحاد اتصالات عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك السعودية

بند توضيح مقدمة تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك السعودية تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-15 الموافق 2019-12-12 الجهة الممولة عدد من البنوك السعودية وهي: بنك الرياض (الوكيل) والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية قيمة التمويل 7.6 مليار ريال سعودي مدة التمويل 7 سنوات الضمانات المقدمة مقابل التمويل لا تشتمل اتفاقية إعادة التمويل على أي رهونات أو ضمانات مالية. الهدف من التمويل لاستبدال التمويل المشترك القائم بتمويل بديل وتخفيض تكلفة التمويل وبشروط تمويلية أفضل أطراف ذات علاقة علماً بأن عضو مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس إدارة الشركة المهندس معتز العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض معلومات اضافية وستخفض هذه الإتفاقية تكلفة الدين بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة كما يعد هذا التمويل جزء من جهود ادارة الشركة المستمرة في تحسين سيولة الشركة النقدية وتحسين الشروط والأحكام.

وترى الشركة أن ما حققته من نجاح مكّنها من الحصول على تمويل بديل بتكلفة تمويلية أقل وبشروط تمويلية أفضل مما يعكس تحسين التصنيف الائتماني للشركة ويؤكد ثقة المقرضين في قدرات الشركة وإنجازاتها.