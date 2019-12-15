جيزي توسع حافظتها من الأبواب الدوّارة

وسّعت "جيزي" حافظة منتجاتها من الأبواب الدوّارة بطرقٍ عدة. وتقدم هذه الحافظة حالياً الحلّ الأمثل لجميع أنواع المباني والمداخل على اختلافها. وتتميّز الأبواب الدوّارة من "جيزي" بأنها مُصمّمة بشكل فردي خصيصاً لكل مشروع، وأنها مُصنّعة وفقاً للمواصفات التي يحدّدها كل عميل.

يشكّل المدخل واجهَة المبنى، وبالتالي المؤسسة. ويساهم عملُ نظام الأبواب بشكلٍ لا عيب فيه بمنح انطباع بصريّ إيجابي في كل الحالات، كما في حالات حركة الدخول المرتفعة على سبيل المثال. وتستجيب الأبواب الدوّارة من "جيزي" لهذه المتطلبات، وتثير إعجاب زوّار المبنى من المستثمرين والمصمّمين فضلاً عن المشغّلين والمستخدمين.

ومنذ مطلع أغسطس، أصبحت الحافظة المطوَّرة حديثاً من الأبواب الدوّارة متوفرة في عدد من الأسواق المختارة، من خلال ثلاثة طرازات مميزة. ويتمتع الباب من طراز "تي إس إيه 395" بوحدة محرّكة فعّالة للغاية ويمكن استخدامه في قطرٍ يصل إلى 6000 ملم. ويتضمن طراز "تي إس إيه 395" متعدّد الخيارات أيضاً باباً منزلقاً مزدوجاً مدمجاً ("إي سي درايف") ويتيح بالتالي الاستخدام متعدّد الوظائف. أما طراز "تي إس إيه 355" الأساسي الذي يشكل استكمالاً للحافظة، فيتميز بمعدل ممتاز وجذاب من حيث السعر مقابل الأداء.

وتوفّر الأبواب الدوّارة حمايةً جيدة تحدّ من خسارة الطاقة وتمنع دخول التيارات الهوائية حيث أنها تفتح وتغلق في الوقت نفسه. ومن خلال منع التيارات الهوائية في منطقة المدخل، يمكن الاستفادة تجارياً من هذه المساحة، نظراً لكونها خالية من الضجيج والغبار والأوساخ. ويقدّم الفصل المكاني الواضح بين الداخل والخارج، فضلاً عن وفورات الطاقة، فوائد ملحوظة على صعيد الحدّ من التكاليف، ويساهم في تعزيز مزايا استخدام الأبواب الدوّارة.