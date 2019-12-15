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عاجل: سامسونج تصدر أندرويد 10 لجهاز Galaxy Note 10

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أصدرت شركة سامسونج نسخة مستقرة من واجهة المستخدم One UI 2.0 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 لمستخدمي Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus، وذلك بعد أن جلبت في الشهر الماضي هذه النسخة المستقرة العاملة بأحدث نسخة من نظام أندرويد إلى هواتف Galaxy S10.

وبشكل يشابه هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus و Galaxy S10e، فقد كان من المقرر أن يتلقى هاتفا Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus نظام أندرويد 10 ابتداءً من الشهر المقبل، لكن سامسونج تمكنت من إرسال التحديث قبل الموعد المحدد.

ومع ذلك، فإن التحديث يصل في الوقت الحالي إلى ألمانيا فقط، وللأشخاص الذين شاركوا في النسخة التجريبية One UI 2.0 beta، لكنه متاح لكل من Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus، ويحمل رقم الإصدار N97*FXXU1BSL7، ويبلغ حجمه حوالي 145 ميجابايت.

ويأتي التحديث أيضًا مع التصحيح الأمني لنظام أندرويد الخاص بشهر ديسمبر 2019، وفي حال كنت متواجدًا في ألمانيا فيجب أن تحصل على إشعار بالتحديث على جهازك قريبًا، لكن إذا لم تتمكن من الانتظار، فيمكنك البحث عن التحديث يدويًا من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات ومن ثم تحديث النظام.

وأطلقت شركة سامسونج واجهة المستخدم One UI 2.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 10 في شهر يوليو، والتي صممت لتقديم واجهة محدثة للمستخدم، كما أنها تشتمل على الميزات الأساسية لنظام أندرويد 10، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية المحسنة والوضع الداكن على مستوى النظام.

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وفتحت العملاقة الكورية الجنوبية إمكانية الاشتراك بالنسخة التجريبية One UI 2.0 beta المستندة على أندرويد 10 لجهازي Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus قبل عدة أسابيع، وأصدرت منذ ذلك الحين خمس نسخ تجريبية للأجهزة.

يذكر أن خريطة الطريق الرسمية لنظام أندرويد 10 المنشورة على تطبيق Samsung Members أواخر الشهر الماضي تشير إلى أن التحديث المستقر سيصل إلى مستخدمي Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus غير المشتركين في النسخة التجريبية One UI 2.0 beta في وقت ما من الشهر الحالي، مع توسيع نطاق وصول التحديث إلى بلدان أخرى.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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