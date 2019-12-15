شهد كأس العالم لتحدي النجوم في لعبة ببجي موبايل لعام 2019 يومًا جديدًا حافلًا بالحماس. وشهدت أكبر مسابقة ألعاب إلكترونية للهواتف الجوالة في المنطقة لحظات حماسية وأداءً رائعًا ولحظات ترفيهية مميزة من الفرق الـ 32 المشاركة، منها 16 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، في حين يأتي الستة عشر فريقًا الآخر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمكنت ثماني فرق من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثماني فرق من حول العالم من التأهل إلى الجولة النهائية. وأحرز الفريق الأردني (46 لووت) مركز الصدارة بين فرق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برصيد 79 نقطة، يليه الفريق السعودي (إس إن تي) برصيد 64 نقطة، وفريق (6إن) برصيد 60 نقطة.

أبرز أحداث اليوم الثاني وجدول الترتيب العام

تتنافس فرق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والفرق العالمية في مباريات حماسية للفوز بجائزة الخوذة الذهبية المميزة والتتويج باللقب.

إعلان نتائج اليوم الثاني من كأس العالم لتحدي النجوم في لعبة ببجي موبايل خلال موسم الرياض 2019 إعلان نتائج اليوم الثاني من كأس العالم لتحدي النجوم في لعبة ببجي موبايل خلال موسم الرياض 2019 إعلان نتائج اليوم الثاني من كأس العالم لتحدي النجوم في لعبة ببجي موبايل خلال موسم الرياض 2019 السابق 1 من 3 التالي

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ويمكن لعشاق (ببجي موبايل) متابعة البث المباشر للبطولة على (قناة ببجي موبايل للألعاب الإلكترونية) أو عبر صفحة (ببجي موبايل) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على فيسبوك بالإضافة إلى قنوات يوتيوب. ولا تزال الفرصة متاحة أمام الراغبين بحضور الجولة الختامية المميزة لشراء التذاكر المتبقية على الموقع الرسمي هنا. يمكن تحميل لعبة (ببجي موبايل) مجانًا عبر متجر آب ستور، وجوجل بلاي.

تابعوا فعاليات الجولة النهائية التي ستقام غدًا والتي ستحدد هوية الفريق الذي سيحمل جائزة الخوذة الذهبية ويتوج باللقب!