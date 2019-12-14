أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

نصر الله: الأمريكيون يحاولون استغلال الحركات الشعبية بما يخدم مصالحهم

Google+ Print
نصر الله: الأمريكيون يحاولون استغلال الحركات الشعبية بما يخدم مصالحهم نصر الله: الأمريكيون يحاولون استغلال الحركات الشعبية بما يخدم مصالحهم

جي بي سي نيوز :- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تحاول استغلال الحركات الشعبية بما يخدم مصالحها.

وأكد نصر الله في كلمة ألقاها أن "التقييم الأمريكي للمظاهرات في لبنان خاطئ ومبني على معلومات مغلوطة"، داعيا اللبنانيين الى "الوعي والتنبه من التحريض والدفع باتجاه الفتنة".

ولفت إلى أن الأمريكيين والإسرائيليين "عجزوا عبر عقود عن حل المشكلة التي تشكلها لهما المقاومة، ولذلك يحاولون استخدام وابتزاز الشعب اللبناني في هذا الامر".

وتساءل نصر الله "انظروا كيف تتصرف أميركا مع حلفائها، وكيف تحلبهم وكيف تتركهم بالصحراء وتبتزهم وتستغلهم؟"، مضيفا أنه على اللبنانيين أن يتعظوا من التجارب الاميركية مع الآخرين.

وفي حديثه عن إيران، أكد نصر الله أن "البعض يتصور أنه إذا اعتدي على ايران فإنها ستعتمد على حلفائها لترد، وهنا أصحح أن إيران سترد بنفسها على كل من يعتدي عليها، وهي لا تقبل أن تسكت أو يرد عنها الحلفاء".

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات