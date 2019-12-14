نصر الله: الأمريكيون يحاولون استغلال الحركات الشعبية بما يخدم مصالحهم

جي بي سي نيوز :- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تحاول استغلال الحركات الشعبية بما يخدم مصالحها.

وأكد نصر الله في كلمة ألقاها أن "التقييم الأمريكي للمظاهرات في لبنان خاطئ ومبني على معلومات مغلوطة"، داعيا اللبنانيين الى "الوعي والتنبه من التحريض والدفع باتجاه الفتنة".

ولفت إلى أن الأمريكيين والإسرائيليين "عجزوا عبر عقود عن حل المشكلة التي تشكلها لهما المقاومة، ولذلك يحاولون استخدام وابتزاز الشعب اللبناني في هذا الامر".

وتساءل نصر الله "انظروا كيف تتصرف أميركا مع حلفائها، وكيف تحلبهم وكيف تتركهم بالصحراء وتبتزهم وتستغلهم؟"، مضيفا أنه على اللبنانيين أن يتعظوا من التجارب الاميركية مع الآخرين.

وفي حديثه عن إيران، أكد نصر الله أن "البعض يتصور أنه إذا اعتدي على ايران فإنها ستعتمد على حلفائها لترد، وهنا أصحح أن إيران سترد بنفسها على كل من يعتدي عليها، وهي لا تقبل أن تسكت أو يرد عنها الحلفاء".

المصدر: وكالات