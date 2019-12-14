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"هدف" السعودي: 373ألف مستفيد من برامج الصندوق الربع الثالث

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"هدف" السعودي: 373ألف مستفيد من برامج الصندوق الربع الثالث "هدف" السعودي: 373ألف مستفيد من برامج الصندوق الربع الثالث

 

 

الرياض – مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية (هدف) عن استفادت 373 ألف مواطن ومواطنة من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019م.

ويستخدم الصندوق 4 قنوات لتوظيف المواطنين والمواطنات بالشراكة مع القطاع الخاص، هي فروع الصندوق الـ 22 المنتشرة في مدن المملكة ومحافظاتها، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات) وكذلك التوظيف من خلال مراكز التوظيف والتأهيل، ومراكز التوظيف عن بعد.

ويقدم الصندوق عددًا من البرامج والمبادرات لدعم توظيف المواطنين والمواطنات ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، من بينها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج حافز البحث عن عمل، وصعوبة البحث عن عمل، ودعم نمو التوطين في المنشآت ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي، بحسب وكالة أنباء "واس".

ويعمل "هدف" على تعزيز ومساندة سياسات سوق العمل وزيادة نسبة التوطين وعدد الملتحقين الجدد من المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتتواءم مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 م، وكذلك مع المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.

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