ولي عهد السعودية يبحث أوجه التعاون مع رئيس وزراء باكستان

الرياض – مباشر: اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، مع دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع انعقد بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني وكيل وزارة الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.

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