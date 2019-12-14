السعودية.. "سكني" يُسلم نحو 13ألف أرض مجانية لمستفيديه خلال نوفمبر

الرياض – مباشر: واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية.

وذكر البرنامج في بيان اليوم السبت، أنه تم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسليم 12,642 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها.

وأوضح "سكني"، أن التسليم شمل 2383 أرضًا للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 2079 أرضًا في منطقة القصيم، و1660 في منطقة نجران، و1611 مواطنًا تم تسليمه في منطقة الرياض.

وأضاف أن 1362 مواطنًا استلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة المدينة المنورة تم تسليم 998 أرضاً، بينما تسلم 513 مواطناً أراضيَ مجانية في منطقة الجوف، كذلك تسلم 319 مواطناً في منطقة الحدود الشمالية أراضيَ مجانية.

وتابع أن 651 مواطنًا في حائل، و504 مواطنين في منطقة عسير، كما سلم البرنامج 255 أرضاً سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 221 أرضاً، و86 أرضًا في منطقة جازان.

ولفت البرنامج النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.

وأكد البرنامج في بيانه، أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.

وبين "سكني" أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد سلَّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال هذا العام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال.

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