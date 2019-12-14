أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس وزراء باكستان يصل الرياض في زيارة رسمية

Google+ Print

 

الرياض – مباشر: وصل رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم السبت، إلى العاصمة الرياض في زيارة رسمية، تستغرق يوما واحدا.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باستقبال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس وزراء جمهورية باكستان.

من جانب آخر ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أنه من المقرر أن يبحث رئيس الوزراء خلال الزيارة القضايا الثنائية وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مع القيادة السعودية.

وتعد زيارة رئيس وزراء باكستان إلى المملكة العربية السعودية، هي الرابعة له خلال العام الجاري، حيث قام بزيارات سابقة خلال شهور مايو وسبتمبر وأكتوبر الماضية، كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باكستان خلال شهر فبراير الماضي.

 

ترشيحات

الكويت الوطني يتوقع انكماش التضخم في السعودية 1.2% خلال 2020

مدعوماً بتحسن القطاع غير النفطي..2.5% نمواً متوقعاً باقتصاد السعودية 2022

السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اليوم - الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز

اليوم - الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز

السفيرة عزيزة - الرئيس السيسي يكرم الطفل زين محارب السرطان

السفيرة عزيزة - الرئيس السيسي يكرم الطفل زين محارب السرطان

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020