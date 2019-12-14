رئيس وزراء باكستان يصل الرياض في زيارة رسمية

الرياض – مباشر: وصل رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، تستغرق يوما واحدا.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باستقبال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس وزراء جمهورية باكستان.

من جانب آخر ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أنه من المقرر أن يبحث رئيس الوزراء خلال الزيارة القضايا الثنائية وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مع القيادة السعودية.

وتعد زيارة رئيس وزراء باكستان إلى المملكة العربية السعودية، هي الرابعة له خلال العام الجاري، حيث قام بزيارات سابقة خلال شهور مايو وسبتمبر وأكتوبر الماضية، كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باكستان خلال شهر فبراير الماضي.

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