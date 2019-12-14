مدعوماً بتحسن القطاع غير النفطي..2.5% نمواً متوقعاً باقتصاد السعودية 2022

الرياض – مباشر: توقع بنك الكويت الوطني، أن يعزز القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الكويت الوطني في تقرير له اليوم السبت، أنه بعد تسجيل القطاع غير النفطي بالمملكة أدنى مستويات النمو عند 0.2 في المئة في عام 2016، عاد النمو وتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019 على وقع توسع الحكومة في الإنفاق العام، بما في ذلك النفقات المرتبطة بخطة تحفيز القطاع الخاص.

ويتوقع الكويت الوطني أيضاً استمرار هذا التوجه، على أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً يتراوح ما بين 2.2 في المئة و 2.5 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020- 2022.

واستند الكويت الوطني في توقعاته إلى افتراض عدم اتخاذ الإنفاق الحكومي اتجاهاً تصاعدياً في السنوات المقبلة (كما هو مستهدف في بيان الميزانية العامة الذي نشر مؤخراً) والذي من الممكن أن يحد من معدلات نمو القطاع غير النفطي.

انفراجة بقطاع الإنشاءات السعودي

ومن جانب آخر، عاد قطاع الإنشاءات للتوسع مجدداً بعد أن شهد ثلاثة أعوام متتالية من الانكماش، والذي أرجعه تقرير الكويت الوطني إلى إطلاق العديد من المشاريع الضخمة في الرياض والذي يتضح في زيادة عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2019، بالإضافة إلى الارتفاع القوي في النمو السنوي لمبيعات الأسمنت منذ يونيو/حزيران 2019.

واعتبر التقرير التمويل العقاري السكني للأفراد عاملاً إضافياً محفزاً للقطاع غير النفطي، حيث ارتفع بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي بنهاية سبتمبر/أيلول.

وعدَّ الكويت الوطني استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة منذ منتصف العام 2019 في الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة للقطاع الخاص مؤشراً إيجابياً وكذلك تسجيل مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أعوام.

أما على الجانب السلبي، فقد أظهرت بيانات قطاع الصناعات التحويلية تدني النشاط إلى أضعف مستوى له منذ عدة سنوات، حيث كان النمو سلبي في النصف الأول من العام 2019، بحسب التقرير.

وأضاف تقرير الكويت الوطني أن نمو الائتمان الممنوح للشركات ظل ضعيفاً عند مستوى 1 في المئة على أساس سنوي بنهاية سبتمبر/أيلول، علماً بأنه من الضرورة بمكان أن يشهد ذلك بعض التحسن حتى يسجل القطاع غير النفطي ارتفاعاً في النمو مقارنة بالمستويات الحالية.

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