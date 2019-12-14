السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ

القاهرة – مباشر: تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعة وفروعها، والذي بدأت أعماله في يوليو/ تموز 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس/ آذار 2020.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي تفقد مجمل منشآت الجامعة بفرعها بشرم الشيخ على مساحة نحو 35 فداناً، وتضم 4 كليات، وهي الألسن واللغات التطبيقية، والسياحة والضيافة، والعمارة، والفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.

ونوه المتحدث بأن جامعة الملك سلمان الدولية موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.

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