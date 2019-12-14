القوى العاملة: تحصيل 8 ملايين جنيه مستحقات لمصريين عاملين بالرياض

القاهرة – مباشر: أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، في تحصيل مستحقات عمالة مصرية لدى أصحاب الأعمال والشركات، بإجمالي 1.9 مليون ريال سعودي "8 ملايين و390 ألفاً و211 جنيهاً مصرياً".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة هيثم سعد الدين، في بيان اليوم السبت، إن الوزير تلقى تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي ياسر غازي إلى قيامه بمراجعة واعتماد 586 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 3 آلاف و145 عقد عمل وشهادات استمرارية، فضلاً عن توفير 5 فرص عمل بالداخل، وذلك خلال نوفمبر 2019.

وأشار سعد الدين، إلى أن "غازي" قام بحل 28 شكوى بالطرق الودية، وتم تحويل 20 شكوى للقضاء بعد نفاد الطرق الودية، وما زالت هناك 9 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 57 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

ولفت متحدث الوزراء إلى أن غازي قام بالرد على 878 استفساراً من خلال المكتب العمالي مباشرة، بجانب 6 زيارات ميدانية، وللمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، ولقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بالرياض.

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