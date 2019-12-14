أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الحريري يدعو للإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة

Google+ Print
الحريري يدعو للإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة الحريري يدعو للإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة

جي بي سي نيوز :- دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة الراهنة.

وأجبرت احتجاجات شعبية الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط (اختصاصيين) بعيدًا عن القوى السياسية.

وقال الحريري، في بيان، إن الخروج من الأزمة يستوجب "الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين، تشكل فريق عمل متجانس وذات مصداقية، مؤهل لتقديم إجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الأول".

كما تطالب الاحتجاجات المستمرة منذ هذا التاريخ بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، في ظل اتهامات أيضًا بالافتقار للكفاءة.

وحثّ الحريري، على "إعداد خطة إنقاذية على الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والإنتاجية".

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وشدد على ضرورة "تطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من أشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية".

وأعرب الحريري، عن شكره لكل من فرنسا والأمم المتحدة لدعوتهما مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى الاجتماع في باريس، الأربعاء.

وتضم هذه المجموعة كلًا من: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وبعد أن كان رجل الأعمال، سمير الخطيب، الأكثر حظًا لتشكيل المقبلة، أعلن الأحد، اعتذاره، وقال إن مشاورات داخل الطائفة السُنية توافقت على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة.

وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة تأجل المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء، بعد أن كانت مقررة الإثنين الماضي، وذلك بناء على "طلب معظم الكتل النيابية، وإفساحًا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات"، وفق الرئاسة.

وأعاد التوافق على الحريري داخل الطائفة السُنية عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري، في وقت سابق، عن عدم ترشحه لتشكيلها؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.

لكن أطرافًا أخرى، بينها الرئيس عون، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه، و"حزب الله"، وحركة "أمل"، ترغب بتشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين، وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟